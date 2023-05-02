Российские миномётчики обстреляли позиции боевиков ВСУ из "Василька" под Кременной

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Миномётчики армии РФ активно выполняют боевые задачи под Кременной. Бойцы ВС РФ наносят сегодня массированные удары по укреплённым позициям укронацистов, используя миномёты "Василёк" со снарядами калибра 82 миллиметра.

Это орудие стреляет и одиночными, и очередями. Радиус поражения мины — 25 метров, однако, при разрыве её вверху общая площадь поражения может достигать 50 метров, пишет "ЦарьГрад".