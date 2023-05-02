Миномётчики армии РФ активно выполняют боевые задачи под Кременной. Бойцы ВС РФ наносят сегодня массированные удары по укреплённым позициям укронацистов, используя миномёты "Василёк" со снарядами калибра 82 миллиметра.
Это орудие стреляет и одиночными, и очередями. Радиус поражения мины — 25 метров, однако, при разрыве её вверху общая площадь поражения может достигать 50 метров, пишет "ЦарьГрад".
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.