Сергей Шойгу: за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 15 тысяч человек

За прошедший месяц потери украинских войск превысили 15 тысяч человек. Такую информацию сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По информации главы Минобороны России Сергея Шойгу, за истекший месяц российские войска ликвидировали более 15 тысяч бойцов ВСУ. Также за этот период уничтожено восемь самолётов, 277 беспилотников, 430 танков и других укреплённых бронёй машин.

Шойгу сообщил, что по сравнению с началом 2022 года, объём закупаемых армией основных образцов вооружений вырос в 2,7 раза. Особо востребованных вооружений закупается больше в семь раз. По словам Шойгу, оборонно-промышленный комплекс России, в целом, полностью удовлетворяет потребности фронта.

Военнослужащие российской армии успешно уничтожают вооружения, которые поставляются ВСУ Западом. Шойгу отметил, что Вооружённые силы РФ имеют достаточное количество боеприпасов, чтобы наносить противнику огневое поражение.

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