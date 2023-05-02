EAT: двойная уловка помогла России нанести мощный ракетный удар по ВСУ

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Российские ракеты-невидимки обманули украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего резервы ВСУ в Павлограде были ликвидированы. Об этом сообщил аналитик издания EurAsian Times (EAT) Виджайндер К. Тхакур.

Киевское руководство заявило, что только три ракеты X-101 проскользнули через ПВО. Однако, по мнению эксперта, подобным сообщениям не стоит верить, поскольку боеприпасы вывели из строя объекты в Херсонской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

"Ракет проскочило куда больше, чем три", — указал Тхакур.

Однако прилёт по складам в Павлограде стал самым болезненным для украинской армии, убеждён он. Именно там командование ВСУ хранило свои резервы для контрнаступления.

"ВКС России, похоже, нанесли удар именно тогда, когда уязвимость была наибольшей, что свидетельствует о превосходстве российской разведки", — отметил аналитик.

По мнению Тхакура, российская авиация использовала сразу две уловки, чтобы успешно уничтожить намеченные цели. Во-первых, перед ракетным ударом появилась информация, что в воздух поднялись бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Эксперт полагает, что данные новости сбили с толку украинские комплексы ПВО. Во-вторых, самолёты могли запустить "приманки", чтобы освободить путь для X-101.

"Скорее всего, это было сочетание того и другого. Российские приманки обманывают украинскую ПВО, в то время как ракеты-невидимки X-101 наносят болезненный удар", — объяснил Тхакур.

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