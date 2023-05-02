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Глава венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать

0:44
Мир

Глава венгерской деревне Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев уехать. Об этом сообщает местное издание Index. hu.

Глава венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать

Политик узнал, что в населенном пункте были изнасилованы две венгерские девушки. После этого, он пришел в общежитие к беженцам и потребовал их убраться.

"Так вы отблагодарили, нас за то, что мы приютили вас здесь. Вам не стыдно?", — заявил Дьюрича.

Политик заявил, что на прошедшей неделе изнасилованию со стороны украинских преступников подверглись 16-летняя и 22-летняя местные жительницы. Подобные выходки терпеть в деревне не будут.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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