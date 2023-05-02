Глава венгерской деревне Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев уехать. Об этом сообщает местное издание Index. hu.
Политик узнал, что в населенном пункте были изнасилованы две венгерские девушки. После этого, он пришел в общежитие к беженцам и потребовал их убраться.
"Так вы отблагодарили, нас за то, что мы приютили вас здесь. Вам не стыдно?", — заявил Дьюрича.
Политик заявил, что на прошедшей неделе изнасилованию со стороны украинских преступников подверглись 16-летняя и 22-летняя местные жительницы. Подобные выходки терпеть в деревне не будут.
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