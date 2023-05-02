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Bloomberg: спикер конгресса Маккарти резко обменялся мнениями с российским журналистом

1:11
Мир

В ходе рабочей поездки в Израиль спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти "резко обменялся мнениями" с российскими журналистом, передаёт Bloomberg.

Bloomberg: спикер конгресса Маккарти резко обменялся мнениями с российским журналистом

По информации агентства, представитель одного из российских СМИ поинтересовался у политика, планирует ли Вашингтон сокращать предоставление военной и финансовой помощи Киеву. В материале сказано, что Маккарти дерзко ответил на вопрос журналиста.

"Мне кажется, — может быть, проблемы со звуком, — но он сказал, что я не поддерживаю помощь Украине? Это не так. Я голосую за помощь, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваше государство сделало с Украиной", — подчеркнул спикер конгресса.

Он также призвал российских военных "уйти" с украинской территории. Кроме того, американский политик выразил надежду на то, что остальной мир разделяет взгляд Вашингтона на конфликт вокруг Украины.

Ранее Маккарти раскритиковал президента США Джо Байдена за отказ от переговоров по вопросам, связанным с государственным долгом страны.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут (Без лжи и пропаганды)
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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