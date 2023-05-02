Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Молдавия вновь продемонстрировала недружественный подход к России.
Отвечая на вопросы журналистов, дипломат подчеркнула, что об этом свидетельствует тот факт, что Кишинев отказал представителям Москвы принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии.
По словам Захаровой, данный факт говорит о политики двойных стандартов, демонстрируемых властями Молдавии.
"Москва надеется, что вновь избранное руководство Гагаузии продолжит линию на развитие связей с Россией", — подчеркнула представитель МИД.
Напомним, 30 апреля в Гагаузии прошли выборы. Результаты первого тура не выявили победителя.
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