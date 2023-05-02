Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал рекомендации Киеву по учреждению новых национальных наград.
Медведев прокомментировал новость о том, что на Украине хотят учредить
орден Степана Бандеры*.
"Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити", — посоветовал бывший президент России в своём Telegram-канале.
Политик считает, что следует учредить также орден в честь президента Украины.
"А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", — выразил своё мнение Дмитрий Анатольевич.
Ранее сообщалось, что в Одесской области появились улицы Степана Бандеры в рамках дерусификации.
* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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