Медведев высказался об учреждении на Украине ордена Степана Бандеры*

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал рекомендации Киеву по учреждению новых национальных наград.

Медведев прокомментировал новость о том, что на Украине хотят учредить

орден Степана Бандеры*.

"Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити", — посоветовал бывший президент России в своём Telegram-канале.

Политик считает, что следует учредить также орден в честь президента Украины.

"А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", — выразил своё мнение Дмитрий Анатольевич.

Ранее сообщалось, что в Одесской области появились улицы Степана Бандеры в рамках дерусификации.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.