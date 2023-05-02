Минцифры РФ и разработчики подпишут хартию о потолке цен на отечественное ПО

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Минцифры РФ намерено подписать хартию, предусматривающую ограничение повышения стоимости отечественного ПО, с крупными софтверными ассоциациями. В их числе — АПКИТ, "Отечественный софт" и "Руссофт", пишет "Коммерсантъ".

Запланировано установление максимального порога по такой формуле: плюс 15 процентов к стоимости программного продукта на ту же дату минувшего года, которую скорректировали с учётом годового индекса потребительских цен Росстата. Ожидается, что стороны подпишут документ до конца мая.