Минцифры РФ намерено подписать хартию, предусматривающую ограничение повышения стоимости отечественного ПО, с крупными софтверными ассоциациями. В их числе — АПКИТ, "Отечественный софт" и "Руссофт", пишет "Коммерсантъ".
Запланировано установление максимального порога по такой формуле: плюс 15 процентов к стоимости программного продукта на ту же дату минувшего года, которую скорректировали с учётом годового индекса потребительских цен Росстата. Ожидается, что стороны подпишут документ до конца мая.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.