Частные газодобывающие компании Украины заявили, что выживут только с правом экспорта в ЕС

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинским частным газодобывающим компаниям удастся остаться "на плаву" в текущих реалиях исключительно в том случае, если им откроют экспорт в государства Евросоюза. Об этом проинформировала Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

Напомним, в конце минувшего года украинский Кабмин принял решение о пролонгации на 2023-й запрета на экспорт добываемого в государстве природного газа.

По итогам прошлого года Украина зафиксировала добычу 18,5 миллиарда "кубов" газа: 14,3 миллиарда обеспечены государственными структурами, а 4,2 миллиарда — независимыми.