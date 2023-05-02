Украинским частным газодобывающим компаниям удастся остаться "на плаву" в текущих реалиях исключительно в том случае, если им откроют экспорт в государства Евросоюза. Об этом проинформировала Ассоциация газодобывающих компаний Украины.
Напомним, в конце минувшего года украинский Кабмин принял решение о пролонгации на 2023-й запрета на экспорт добываемого в государстве природного газа.
По итогам прошлого года Украина зафиксировала добычу 18,5 миллиарда "кубов" газа: 14,3 миллиарда обеспечены государственными структурами, а 4,2 миллиарда — независимыми.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.