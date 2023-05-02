Выдавая паспорта РФ украинским детям, Москва не отменяет гражданство Украины, а дополняет его. Корреспонденты американского издания VICE пишут об этом со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову.
Таким образом омбудсмен ответила на вопрос о том, следует ли оценивать процесс получения украинскими детьми российского гражданства как "уничтожение национальной идентичности". Львова-Белова выразила сомнение в том, что гражданство способно "стереть идентичность".
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.