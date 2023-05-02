Детский омбудсмен Львова-Белова: Россия не отменяет гражданство Украины, а дополняет

Выдавая паспорта РФ украинским детям, Москва не отменяет гражданство Украины, а дополняет его. Корреспонденты американского издания VICE пишут об этом со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

Таким образом омбудсмен ответила на вопрос о том, следует ли оценивать процесс получения украинскими детьми российского гражданства как "уничтожение национальной идентичности". Львова-Белова выразила сомнение в том, что гражданство способно "стереть идентичность".