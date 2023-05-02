Куликовский: парламент Швейцарии помешает контрнаступлению ВСУ

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Помешать планам Генштаба ВСУ может парламент Швейцарии, решение которого необходимо для пополнения украинских мобильных ПВО, заявил журналист Герман Куликовский.

Он пояснил, что реэкспорт швейцарского оружия из любой страны невозможен без одобрения депутатов, а все немногочисленные современные европейские системы противовоздушной обороны в мобильном исполнении основаны на артиллерийском орудии "Эрликон" производства Швейцарии.

"То, что сейчас "Эрликон" является частью немецкого "Рейнметалла", ситуацию меняет мало — и ранее произведённое, и вновь производимое в Швейцарии оружие не может реэкспортироваться без разрешения страны-производителя", — подчеркнул Куликовский в своём Telegram-канале.

Без мобильных ПВО никакое контрнаступление ВСУ попросту невозможно, потому что все атакующие подразделения будут уничтожены российскими Су-25 и вертолетами. А обсуждать тему реэкспорта, подчеркнул журналист, парламент Швейцарии может долго.

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