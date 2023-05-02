Мэр венгерского посёлка Керепеш Ласло Дьюрича выразил мнение о том, что беженцы из Украины должны вернуться на родину после инцидентов с насилием над женщинами. Политик выступил с таким призывом в соцсети, пишет index. hu.
Дьюрича напомнил о том, что беженцы из Закарпатья на прошлой неделе домогались 22-летнюю женщину и 16-летнюю девушку. Терпеть подобно вопиющее поведение украинцев в Венгрии не намерены, подчеркнул мэр.
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