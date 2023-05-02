Венгерский мэр Дьюрича призвал украинцев выехать из страны после насилия над женщинами

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Мэр венгерского посёлка Керепеш Ласло Дьюрича выразил мнение о том, что беженцы из Украины должны вернуться на родину после инцидентов с насилием над женщинами. Политик выступил с таким призывом в соцсети, пишет index. hu.

Дьюрича напомнил о том, что беженцы из Закарпатья на прошлой неделе домогались 22-летнюю женщину и 16-летнюю девушку. Терпеть подобно вопиющее поведение украинцев в Венгрии не намерены, подчеркнул мэр.