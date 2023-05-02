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На Украине предложили учредить орден Степана Бандеры*

0:51
Мир

На сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция, согласно которой предлагается учредить награду имени Степана Бандеры.

На Украине предложили учредить орден Степана Бандеры*

"Орден Степана Бандеры" планируется вручать военнослужащим, которые проявили героизм и мужество при защите территориальной целостности страны.

Для того, чтобы глава киевского режима рассмотрел обращение, за него необходимо проголосовать 25 тыс. человек. На данный момент поклонников Бандеры набралось лишь 200.

Напомним, Степан Бандера был лидером украинских националистов, он известен своим сотрудничеством с нацистами. Кроме того, сам Бандера ответственен за множество зверских преступлений, в том числе Волынскую резню, когда были уничтожены тысячи поляков и украинцев.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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