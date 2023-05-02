Штурмовые отряды десантников ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в лесном массиве

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Штурмовики ВДВ РФ захватили один из опорных пунктов боевиков ВСУ, который был замаскирован в лесном массиве. О работе "голубых беретов" проинформировал пресс-центр Минобороны России.

Десантники-разведчики тщательно изучили территорию, на которой по данным с беспилотников могли маскироваться укронацисты. Благодаря рекогносцировке местности российские бойцы ориентируются в чужих лесах как днём, так и ночью, уточнили в ведомстве.

Опорный пункт врага был успешно обнаружен при помощи расчёта беспилотников, следует из заявления бойца с позывным "Кузбасс".