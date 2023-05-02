Госдеп США отреагировал на атаки беспилотников на объекты в Брянской области и Крым

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Вашингтон намерен продолжать оказывать поддержку боевикам ВСУ и привлекать Кремль к ответственности за военную спецоперацию. Информационный портал РБК пишет об этом со ссылкой на заместителя официального представителя американского Госдепартамента Веданта Пателя. Таким образом он прокомментировал инциденты с атаками беспилотников на гражданские объекты Брянской области, Севастополя и Крыма.

Патель выразил мнение о том, что Россия демонстрирует агрессию, вторгаясь в Украину в попытках стереть ее границы и уничтожить национальную идентичность государства.