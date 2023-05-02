Русский боец: солдаты ВСУ готовы бежать с укреплённых позиций в Марьинке

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Русский солдат с позывным "Кореец", попавший в затруднительную ситуацию после ранения, подслушал разговор укронацистов, находившихся в окопе под городом Марьинка. По информации РИА Новости, раненый военный группировки войск "Юг" ожидал помощи от сослуживцев, а недалеко от него говорили по-украински.

По словам бойца мотострелкового подразделения, боевики ВСУ признались, что не понимают, зачем пришли туда и готовы отправиться в тыл. "Кореец" охарактеризовал беседу укронацистов как паническую.