Русский солдат с позывным "Кореец", попавший в затруднительную ситуацию после ранения, подслушал разговор укронацистов, находившихся в окопе под городом Марьинка. По информации РИА Новости, раненый военный группировки войск "Юг" ожидал помощи от сослуживцев, а недалеко от него говорили по-украински.
По словам бойца мотострелкового подразделения, боевики ВСУ признались, что не понимают, зачем пришли туда и готовы отправиться в тыл. "Кореец" охарактеризовал беседу укронацистов как паническую.
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