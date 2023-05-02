В ЛНР за сутки три человека подорвались на взрывных устройствах

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Трое мирных жителей ЛНР подорвались на взрывчатках за последние сутки. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского управления МЧС.

Первое ЧП случилось 1 мая на берегу Северского Донца на окраине Луганска. Двое мужчин подорвались на противопехотной мине и были госпитализированы с травматической ампутацией стоп.

Ещё один мужчина пострадал в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве рядом с населённым пунктом Донецкий. Медики диагностировали у пациента минно-взрывные травмы и травматическую ампутацию голени, уточнили в ведомстве.