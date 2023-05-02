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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи

0:40
Мир

Укронацисты подвергли обстрелу село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал об этом в своём Telegram-канале.

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи

Загорелось одно из домовладений, на месте инцидента продолжают работать сотрудники оперативных служб. Чрезвычайное происшествие обошлось без пострадавших, сообщил Богомаз.

Напомним, 30 апреля боевики ВСУ дважды обстреляли Суземку — посёлок, находящийся в десяти километрах от границы с Сумской областью. Местные власти приняли решение о введении режима ЧС.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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