Укронацисты подвергли обстрелу село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал об этом в своём Telegram-канале.
Загорелось одно из домовладений, на месте инцидента продолжают работать сотрудники оперативных служб. Чрезвычайное происшествие обошлось без пострадавших, сообщил Богомаз.
Напомним, 30 апреля боевики ВСУ дважды обстреляли Суземку — посёлок, находящийся в десяти километрах от границы с Сумской областью. Местные власти приняли решение о введении режима ЧС.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.