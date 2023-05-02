Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи

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Укронацисты подвергли обстрелу село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал об этом в своём Telegram-канале.

Загорелось одно из домовладений, на месте инцидента продолжают работать сотрудники оперативных служб. Чрезвычайное происшествие обошлось без пострадавших, сообщил Богомаз.

Напомним, 30 апреля боевики ВСУ дважды обстреляли Суземку — посёлок, находящийся в десяти километрах от границы с Сумской областью. Местные власти приняли решение о введении режима ЧС.