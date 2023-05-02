Анджей Дуда: Польша преследует свой интерес в конфликте Украины и России

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Варшава преследует свои интересы в ходе конфликта Киева и Москвы. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Он подчеркнул, что главная цель Польши состоит в том, чтобы помочь Украине дать отпор своему противнику.

"Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решения о военной помощи", — цитирует слова Дуды офис главы республики в социальных сетях.

Более того, президент отметил, что Варшава проявила "добрососедство", а также заняла лидирующую позицию на мировой арене благодаря "необычному жесту" со стороны поляков.

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