MW: глава Генштаба ВС Польши Анджейчак заявил, что не верит в победу Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Для ВС Украины дни на поле боя сочтены. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак в статье MW. Киев несёт крупные потери, о реальном количестве жертв армии просто замалчивают.

"Ничто не предвещает", что России придётся свернуть свою кампанию — экономическая война Запада так и не смогла её к этому вынудить, говорит Анджейчак.

"Те финансовые инструменты, что у неё были до конфликта, динамика расходов, эффективность санкций и вся сложная экономическая ситуация — всё это говорит о том, что денег на этот конфликт у РФ хватит", — заявил Анджейчак.

Украина испытывает серьёзные финансовые проблемы, несмотря на помощь союзников. Многие страны Запада не осознают, насколько далёк Киев от победы. Генерал подчёркивает, что у них не хватает боеприпасов, а промышленность не успевает пополнять даже собственные запасы вооружений.

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