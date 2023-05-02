Пушков рассказал о сбывшемся "кошмаре де Голля" в Восточной Европе: вовремя не догадались

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Европа сама "похоронила" идею своей автономии, вступив в Евросоюз, что можно назвать "кошмаром генерала де Голля", считает российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, все призывы французского президента Эммануэля Макрона двигаться в сторону "европейской автономии" уже не имеют смысла.

"Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались, — пояснил сенатор. — Генерал де Голль не смог бы представить себе такое в самом страшном кошмаре".

Ранее Макрон заявил, что европейцам стоит подумать об интересах собственных стран, несмотря на партнёрство с Вашингтоном. При этом лидер Франции подчеркнул, что Европе необходимо "проснуться".

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