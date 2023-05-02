index.hu: разъяренный венгерский мэр разогнал украинских беженцев после нападений на женщин

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Украинские беженцы разозлили мэра венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича своими выходками в адрес девушек, живущих в селе. Люди пожаловались, что украинцы насилуют женщин и преследуют их.

Так, сообщение поступило из одного из общежитий, где жители заявили, что украинские беженцы-гастарбайтеры из Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку.

"Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", — заявил мэр, когда приехал лично в общежитие беженцев, пишет index.hu.

По словам мэра, если беженцы не умеют себя вести, то им стоит отправиться обратно на Украину "воевать с чеченцами". Чем руководствовался градоначальник в этой фразе, он не пояснил.

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