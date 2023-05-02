Политолог Журавлёв о принятой партнёрами РФ антироссийской резолюции: решили не дразнить гусей

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, где назвала Россию "агрессором" по отношению к Украине. В числе проголосовавших "за" оказался Китай. По словам политолога Дмитрия Журавлёва, страны просто не стали "дразнить гусей".

Пекин выступил за резолюцию, потому что пока не готов "идти в лоб" против Вашингтона, считает эксперт.

"Китайцы решили не дразнить гусей… У Пекина в перспективе военная операция на Тайване, которая будет точно, рано или поздно. Тогда и начнётся столкновение КНР с американцами, которые выступят на стороне Тайбэя", — пояснил собеседник "ПолитРоссии".

По словам Журавлёва, сейчас США — основные покупатели товаров из Китая, и Пекин понимает, что идти на конфронтацию рано. Поэтому причины голосования КНР — сугубо политические.

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