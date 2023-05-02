Главком ВСУ Залужный пожаловался генералу США Милли на ракетные атаки и попросил ПВО

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Командующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что обсудил по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли результат ракетных атак ВС РФ.

Главком ВСУ пожаловался представителю американского военного ведомства, что Россия стала чаще применять стратегическую авиацию, которая с помощью управляемых авиабомб наносит существенный ущерб объектам ВСУ, находящимся далеко от линии боевого соприкосновения.

В разговоре с генералом Пентагона Залужный напомнил, что Украине необходимо усилить возможности систем ПВО, для чего требуются дополнительные поставки вооружений из западных стран.

"Интересно, весь мир шлёт на Украину оружие, а его не хватает и оно куда-то пропадает. Едят они его что-ли?" — прокомментировал сообщение украинского командующего телеведущий Руслан Осташко.

Ранее военные аналитики из США назвали три фактора, которые не позволяют ВСУ начать контрнаступление.

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