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Главком ВСУ Залужный пожаловался генералу США Милли на ракетные атаки и попросил ПВО

1:06
Мир

Командующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что обсудил по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли результат ракетных атак ВС РФ.

Главком ВСУ Залужный пожаловался генералу США Милли на ракетные атаки и попросил ПВО

Главком ВСУ пожаловался представителю американского военного ведомства, что Россия стала чаще применять стратегическую авиацию, которая с помощью управляемых авиабомб наносит существенный ущерб объектам ВСУ, находящимся далеко от линии боевого соприкосновения.

В разговоре с генералом Пентагона Залужный напомнил, что Украине необходимо усилить возможности систем ПВО, для чего требуются дополнительные поставки вооружений из западных стран.

"Интересно, весь мир шлёт на Украину оружие, а его не хватает и оно куда-то пропадает. Едят они его что-ли?" — прокомментировал сообщение украинского командующего телеведущий Руслан Осташко.

Ранее военные аналитики из США назвали три фактора, которые не позволяют ВСУ начать контрнаступление.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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