Шольц пообещал следить за оружием на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал следить за оружием, которое страны Евросоюза поставляют на Украину. По его словам, Киев не должен использовать его для нападения на Россию.

Как подчеркнул Шольц, любые действия Киева с оружием из Европы должны быть согласованы.

"К этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию", — заявил Шольц журналистам.

Как уточнил канцлер, Евросоюз и Германия готовы поддерживать Украину, но не могут допустить ещё большей эскалации между странами с риском для Европы.

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