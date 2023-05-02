Президент США Джо Байден велел гостю вечера в честь окончания Рамадана в Белом доме заткнуться после того, как он попытался рассказать лидеру нации о первом федеральном судье-мусульманине.
При этом самого судью Байден поприветствовал очень тепло.
"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", — обратился Байден к гостю.
Ещё одного участника мероприятия в Белый дом и вовсе не пустили, не объяснив причин.
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