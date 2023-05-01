Под Бахмутом уничтожен сын известного украинского режиссёра Владимир Войтюк

Сын известного украинского режиссёра Ивана Войтюка Владимир стал офицером 92-й отдельной мехбригаде имени Ивана Сирко. Однако 24 апреля 2023 года Войтюк-младший был ликвидирован миномётным огнём в районе Бахмута. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Войтюк был заместителем командира роты и воевал на стороне ВСУ с июня 2022 года. В состав этой же бригады входили французские наёмники, которые расстреляли в упор военнопленных солдат.

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