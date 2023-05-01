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Baijiahao: Путин рассмеялся, когда увидел секретные документы Пентагона

1:16
Мир

Попавшие в Сеть секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Вашингтон сомневается в способностях украинской армии эффективно противостоять России. Кроме того, Запад планирует прекратить поставлять на Украину вооружение, после чего Киев с треском проиграет. Об этом сообщили китайские аналитики.

Baijiahao: Путин рассмеялся, когда увидел секретные документы Пентагона

Эксперты убеждены, что слитые документы Пентагона вызвали смех у президента Владимира Путина, поскольку ВСУ не смогут продолжать боевые действия без помощи Запада.

"Путин наверное рассмеялся, увидев эти документы, ведь после того как Украина не получит помощи от США и их союзников, конфликт закончится", — отмечается в материале Baijiahao.

Однако эксперты не исключили, что на данный момент Запад не намерен сдаваться из-за своих целей на Украине. США хотели бы расширить своё влияние в Восточной Европе и взять под контроль все ресурсы Незалежной. Также Вашингтону выгодно затягивание конфликта, поскольку так он скрывает внутренние проблемы Америки. Но уже сейчас Запад понимает, что боевые действия пора заканчивать, так как оружия и денег остаётся всё меньше, заключили аналитики.

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Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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