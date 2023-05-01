Соскин: Запад нанёс удар в спину Украине отказом принять в НАТО и Евросоюз

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Страны коллективного Запада не примут Украину ни в состав Североатлантического альянса, ни в Евросоюз. Таким образом киевское руководство получило удар в спину от своих "союзничков". Об этом заявил заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Сдали Украину по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. Чего церемониться с ними? Всё равно же не берут", — указал он в эфире своего YouTube-канала.

Соскин убеждён, что в скором времени у США закончатся деньги и оружие для украинской армии.

"Уже летом всё это закончится. Надо пять миллиардов в месяц. А где их взять?" — задался вопросом эксперт.

Ранее Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

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