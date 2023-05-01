Северная Корея обвинила США в неминуемом приближении ядерной войны

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Северная Корея заявила о неминуемом приближении ядерной войны из-за планов США разместить на Корейской полуострове арсенал ТЯО и атомных подводных лодок.

По данным Центрального телеграфного агентства КНДР, нет сомнений, что подобный шаг Вашингтона обострит конфликт на полуострове.

"Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война", — заявили северокорейские аналитики.

По мнению авторов, Вашингтон совершенно не думает о последствиях эскалации, а заявления о стратегическом вооружении стали "апогеем наглости и бессовестности".

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