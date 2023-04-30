РВ: стратегические ракетоносцы ВКС РФ ТУ-95 прошли над Саратовом к рубежу пуска ракет

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Стратегические ракетоносцы ТУ-95 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) прошли над Саратовом к рубежу запуска ракет. Об этом сообщает издание "Русская весна".

По данным источников, ракетоносцам ещё от часа до двух необходимо лететь до запуска "крылаток". В то же время в небе над Украиной наблюдаются активные действия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Возможно, запущена ещё одна волна дронов РФ.

Также сообщается, что тревога на юге страны связана с неустановленными воздушными объектами, которые, скорее всего, являются БПЛА. Кроме того в воздухе над Энгельсом было замечено добавление трёх бортов ТУ-160, пишет "Русская весна", ссылаясь на источники ВСУ.