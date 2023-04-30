Рогов рассказал о двух взрывах в Бердянске

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В Бердянске раздались два взрыва. О них проинформировал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее Рогов рассказал о переброске Киевом резервов в ту часть Запорожской области, которая находится под его контролем. Член главного совета администрации региона предупредил, что прибытие 116-я и 118-я бригад теробороны, а также 46-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ ожидается к выходным на этой неделе.

Многие эксперты предполагают, что Запорожская область может стать одним из направлений контрнаступления ВСУ, через которую украинская армия может выйти к Азовскому морю, перекрыв таким образом проход в Крым по суше.

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