Немцы признались, что им противен "мелкий акт мести" Польши в отношении России

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Немецкие пользователи подвергли критике действия властей Варшавы, которые силой захватили находящееся в польской столице здание школы при посольстве РФ.

Читатели издания Welt* заметили, что втягивание в разборки ни в чём не повинных детей является недопустимым. Немцы подчеркнули, что-то, что сделали власти Варшавы, — мелко.

"Мелкий, ненужный акт мести", — написал один из комментаторов. "Это было совершенно не нужно и предназначено только для того, чтобы спровоцировать Россию, и поляки смогли снова выставить себя жертвами", — отметил другой.

Пользователи посчитали, что Польшей двигает исключительно русофобия, которая здесь проявляется особенно сильно. А если Варшава и Киев будут действовать в таком духе и дальше, то непременно расширят локальный конфликт до глобального.

29 апреля представители властей Варшавы в сопровождении полицейских захватили школу при российском посольстве, потребовав, чтобы все сотрудники покинули пределы здания. В МИД РФ сочли подобное "наглостью", заверив, что обязательно на это ответят.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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