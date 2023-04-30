The Times: ВСУ не готовы к масштабному наступлению, но у Зеленского нет выбора

Украинская армия не готова нанести масштабный удар, но у киевского руководства нет другого выбора. Президент Владимир Зеленский умело вёл отношения с Западом. Однако теперь он вынужден доказать "окупаемость инвестиций" и начать наступление в ближайшее время. Об этом сообщили аналитики британского издания The Times.

Эксперты полагают, что ВСУ планируют захватить Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией, или Донецк, так как город имеет больше символическое значение, чем практическое.

Кроме того, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов всячески отрицает возможность переговорного процесса с Россией. Однако другие чиновники убеждены, что сейчас самое подходящее время для диалога.

Западный дипломат в Киеве на условиях анонимности назвал сложившуюся ситуацию "сюрреалистическим параллельным опытом", поскольку власти Незалежной за закрытыми дверями обсуждают перемирие с Москвой, но публично говорят о том, что "никаких переговоров с Россией быть не может".

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