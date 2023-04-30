Пользователи Сети возмутились, услышав угрозы Зеленского насчёт россиян в Крыму

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Пользователи Сети подвергли жёсткому осуждению заявление украинского президента Владимира Зеленского, сделанное им с беседе со скандинавскими изданиями. В своём интервью Зеленский угрожает живущим в Крыму россиянам, пообещав, что "они будут бежать с полуострова быстрее, чем из Донбасса".

Пользователи Twitter* посоветовали Зеленскому "даже не мечтать" осуществить свои угрозы.

"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — написал один из комментаторов. "Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России", — отметил другой пользователь.

Своими угрозами украинский президент лишь провоцирует начало Третьей мировой войны, уверены читатели. Они сошлись во мнении, что запугивание крымчан — это сомнительный способ завоевать из сердца.

Ранее Зеленский пообещал, что в ходе контрнаступления Киев "вернёт" Крым, однако самим крымчанам угрозы украинского лидера кажутся преувеличенными.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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