Кириенко побывал на Запорожской АЭС

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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал на Запорожской АЭС и изучил недавно принятые меры по обеспечению физической защиты объекта. Пресс-служба местной администрации проинформировала об этом в Telegram-канале.

Кириенко оценил ситуацию в районе ЗАЭС и провёл встречу с властями Энергодара на темы эффективного развития детско-юношеского спорта и сферы образования.