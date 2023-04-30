Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал на Запорожской АЭС и изучил недавно принятые меры по обеспечению физической защиты объекта. Пресс-служба местной администрации проинформировала об этом в Telegram-канале.
Кириенко оценил ситуацию в районе ЗАЭС и провёл встречу с властями Энергодара на темы эффективного развития детско-юношеского спорта и сферы образования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.