ЦИК Узбекистана признала референдум по конституции состоявшимся: высокая явка

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Члены Центризбиркома Узбекистана признали состоявшимся референдум по вопросу об обновлении редакции Конституции. По информации корреспондентов "Газета.uz", по состоянию на 13:00 на участки явились свыше 12 миллионов избирателей. Из заявления руководителя ЦИК Бахрома Кучкарова, речь идёт о показателе в 62,24 процента.

Граждане направили в ЦИК уже 148 обращений по поводу нарушений в ходе референдума. Кучкаров уверяет в том, что все они непременно будут рассмотрены. В целом голосование полностью соответствует действующему в стране законодательству, резюмировал глава ЦИК.