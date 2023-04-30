Члены Центризбиркома Узбекистана признали состоявшимся референдум по вопросу об обновлении редакции Конституции. По информации корреспондентов "Газета.uz", по состоянию на 13:00 на участки явились свыше 12 миллионов избирателей. Из заявления руководителя ЦИК Бахрома Кучкарова, речь идёт о показателе в 62,24 процента.
Граждане направили в ЦИК уже 148 обращений по поводу нарушений в ходе референдума. Кучкаров уверяет в том, что все они непременно будут рассмотрены. В целом голосование полностью соответствует действующему в стране законодательству, резюмировал глава ЦИК.
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