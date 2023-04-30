РИА Новости: До полного освобождения Артёмовска осталось 1,5 километра

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Штурмовикам нужно пройти ещё около полутора километров по городской застройке для того, чтобы полностью освободить Артёмовск. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на одного из российских бойцов. Линия фронта в последнее время всё ближе смещается к западным окраинам Артёмовска, сообщил он.

Армия РФ штурмом взяла квартал, в котором расположены девятиэтажные дома, — территорию за железной дорогой, разделяющую город на две части. Многоэтажки находятся на возвышенности, благодаря чему боевики ВСУ корректировали огонь по штурмовым группам, уточнил боец.