Свитан заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся с уничтожения Крымского моста

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Украинские войска начнут своё масштабное контрнаступление с удара по Крымскому мосту. Об этом заявил киевский военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, именно разрушение важного стратегического объекта станет предвестником "успешного" продвижения ВСУ.

Бывший военный лётчик ВВС Украины отметил, что группировка киевского режима размещена таким образом, что под первый удар попадает транспортный переход через Керченский пролив.

"Через Крымский мост будут идти основные типы вооружений и военной амуниции", — объяснил эксперт в беседе с УНИАН.

Только в случае уничтожения моста украинские войска смогут начинать движение на Азовское побережье, отметил Свитан.

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