CTB: подразделения теробороны ВСУ готовятся к боям на белорусской границе

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Командование ВСУ ведёт подготовку к боестолкновениям на украинско-белорусской границе. Учения подразделений территориальной обороны прошли в Ровенской области.

Ранее о военных маневрах армии Украины сообщали жители Житомирской области.

"Военнослужащих обучали выполнять множество боевых задач. В частности, штурмовать здания, брать пленных и зачищать территорию от условного врага", — сообщили корреспонденты белорусского телеканала СТВ.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, армия страны начнёт боевые действия только в том случае, если неприятель совершит акт агрессии против республики.

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