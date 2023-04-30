Командование ВСУ ведёт подготовку к боестолкновениям на украинско-белорусской границе. Учения подразделений территориальной обороны прошли в Ровенской области.
Ранее о военных маневрах армии Украины сообщали жители Житомирской области.
"Военнослужащих обучали выполнять множество боевых задач. В частности, штурмовать здания, брать пленных и зачищать территорию от условного врага", — сообщили корреспонденты белорусского телеканала СТВ.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, армия страны начнёт боевые действия только в том случае, если неприятель совершит акт агрессии против республики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.