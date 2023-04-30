Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в намеренной лжи об украинском зерне.
Ранее она заявила, что Украина "кормит весь мир" своими поставками пшеницы, но не упомянула о вреде подобных продуктов.
"Отличная идея. Украина накормит весь мир зерном, заражённым обеднённым ураном", — съязвили комментаторы под постом главы ЕК в Сети.
Пользователи уточнили, что всем прекрасно известно о том, что Киев выращивает продукцию на пестицидах, но Еврокомиссия это упорно отрицает.
"Нет, спасибо. В нём полно вызывающих рак пестицидов. Мы знаем, что определённые страны не примут его по этой причине", — резюмировали пользователи.
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