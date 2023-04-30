Пользователи Сети уличили главу ЕК во лжи про украинское зерно: "Оно заражено, и вы знаете это!"

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в намеренной лжи об украинском зерне.

Ранее она заявила, что Украина "кормит весь мир" своими поставками пшеницы, но не упомянула о вреде подобных продуктов.

"Отличная идея. Украина накормит весь мир зерном, заражённым обеднённым ураном", — съязвили комментаторы под постом главы ЕК в Сети.

Пользователи уточнили, что всем прекрасно известно о том, что Киев выращивает продукцию на пестицидах, но Еврокомиссия это упорно отрицает.

"Нет, спасибо. В нём полно вызывающих рак пестицидов. Мы знаем, что определённые страны не примут его по этой причине", — резюмировали пользователи.

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