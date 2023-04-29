Strategic Culture: Йенс Столтенберг проговорился о "плане Б" НАТО на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддался панике и раскрыл "план Б" на Украине. Об этом заявил британский журналист Мартин Джей. Ранее генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что все страны военно-политического блока готовы принять Украину. Аналитик назвал высказывание Столтенберга "глупым комментарием" и подчеркнул, что данная фраза была произнесена целенаправленно.

Во-первых, обещание НАТО о членстве Украины являются "брошенной костью", которая предназначена для западных журналистов. Это должно отвлечь их от ситуации в Бахмуте, считает Джей.

Во-вторых, страны НАТО вложили колоссальные средства в ВСУ, однако российская армия не собирается отступать. На этом фоне Столтенберг находится в состоянии паники, отметил эксперт. Кроме того, в случае провального наступления украинских войск Запад окажется загнан в угол.

"Ситуация настолько отчаянная, что "План Б", который есть у Столтенберга, заключается в том, что войска НАТО будут отправлены на Украину. Эта история с членством в НАТО — уловка, чтобы подготовить Запад к такому сценарию, как если бы НАТО немедленно сделало Украину членом, тогда применилась бы статья 5 устава, и отправка других войск НАТО туда была бы автоматическим процессом", — указал Джей в материале для Strategic Culture.

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