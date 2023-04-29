РИА Новости: ведущие войска мира готовятся к новой революции в военной сфере

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Искусственный интеллект (ИИ) выходит на первые позиции, в том числе в военной сфере. Об этом сообщил обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

ИИ используется для распознавания целей и в разведке. На данный момент в арсенале ВС Украины имеется программа, которую создала американская компания Clearview AI.

Нармания указал, что российскую систему "Периметр" на Западе называют "Мёртвая рука". Она позволяет управлять в автоматическом режиме массированным ответным ядерным ударом. В случае войны программа способна уничтожать центры управления.

"Задача — обезглавить войска противника и не дать им возможность отреагировать", — отмечает Нармания.

Аналитик рассказал, как она запрограммирована. После обнаружения признаков ядерного удара "Периметр" отправляет запрос в Генеральный штаб. При отсутствии ответа он обращается к другой системе управления стратегическими ракетами — "Казбеку", который находится в ядерном чемоданчике. Его носит офицер в морской форме рядом с президентом России.

Если и "Казбек" не отзывается, "Периметр" принимает решение самостоятельно. С помощью своих датчиков система убеждается в ядерной бомбардировке. Поняв, что удары произведены, "Периметр" запускает баллистические ракеты управления.

"Иными словами, отмщение гарантировано", — резюмирует Нармания.

Доктор технических наук Василий Буренок считает, что американская система Project Maven является "новыми глазами" военных. Она может обрабатывать колоссальные объёмы видеоматериалов и фотоснимков со спутников и БПЛА.

Сейчас разрабатывается система, благодаря которой беспилотник сможет перейти в автономный режим и самостоятельно выбирать объекты слежения, анализировать данные.

Нармания подчёркивает важность БПЛА, особенно в зоне спецоперации на Украине. Но пока беспилотниками руководят люди. Эту функцию предлагается отдать искусственному интеллекту. По словам аналитика, дальнейшее развитие ИИ "может привести к революции в военном деле, сопоставимой с изобретением пороха и ядерного оружия".

Нармания напомнил слова Владимира Путина, который говорил, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира.

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