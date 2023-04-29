Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: США требуют от Зеленского невозможного
Army Recognition: Украина получит от стран НАТО 800 танков
Предотвратить похмелье: врачи назвали лучшие способы
Кедми: Россия ультиматумом вызвала в США серьёзные потрясения
Ходаковский: наступление ВСУ на Мариуполь может создать сильный политический эффект
Bloomberg: украинских беженцев в Румынии лишили бесплатного жилья и вдвое сократили пособия
Экс-сотрудник СБУ Ступак: всего два человека в мире могут повлиять на Путина
Yle: президент Украины Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым
Боец ВС РФ "Кречет": ВСУ вынуждены располагать артиллерию на передовой, где она уничтожается

Kitts-Nevis Observer: Путину хватило одного козыря, чтобы не пустить НАТО на Украину

0:51
Мир

Российский президент Владимир Путин прекрасно знает, что у него есть мощный козырь против Североатлантического альянса. Наличие у РФ обширного ядерного арсенала предотвратило отправку войск НАТО на Украину.

Kitts-Nevis Observer: Путину хватило одного козыря, чтобы не пустить НАТО на Украину

Западные страны могут тысячами накладывать санкции на Россию, но не смеют даже помышлять о прямом военном противостоянии, заявил обозреватель Дэн Эрлих.

"Путин знает, что его ядерный арсенал может нанести ущерб богатому Западу. Это его козырная карта, которая до сих пор работает", — написал он в издании Kitts-Nevis Observer.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что заигрывание Владимира Зеленского с либеральной повесткой уже через год может лишить Украину поддержки Соединённых Штатов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу Naked Attraction

Мария покинула Украину после начала спецоперации.

Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу
"КП": вскрылся грандиозный обман с продажей замка певицы Пугачёвой в деревне Грязь
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Необычная надпись была обнаружена на дронах ВС РФ
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Умань: ракеты комплекса "Искандер-К" не имели целью поразить многоэтажку
Медведев заявил, что Молдавии не существует
Украина опасается "фантастического" оружия России
Украина опасается "фантастического" оружия России
Последние материалы
Предотвратить похмелье: врачи назвали лучшие способы
Кедми: Россия ультиматумом вызвала в США серьёзные потрясения
Ходаковский: наступление ВСУ на Мариуполь может создать сильный политический эффект
Bloomberg: украинских беженцев в Румынии лишили бесплатного жилья и вдвое сократили пособия
Капитализм и социализм не противоречат христианству
Экс-сотрудник СБУ Ступак: всего два человека в мире могут повлиять на Путина
Yle: президент Украины Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым
Боец ВС РФ "Кречет": ВСУ вынуждены располагать артиллерию на передовой, где она уничтожается
Минобороны: системы "Солнцепёк" ВС РФ выжгли два опорных пункта ВСУ под Марьинкой
Закипел в пробке: что нужно делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников