Kitts-Nevis Observer: Путину хватило одного козыря, чтобы не пустить НАТО на Украину

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Российский президент Владимир Путин прекрасно знает, что у него есть мощный козырь против Североатлантического альянса. Наличие у РФ обширного ядерного арсенала предотвратило отправку войск НАТО на Украину.

Западные страны могут тысячами накладывать санкции на Россию, но не смеют даже помышлять о прямом военном противостоянии, заявил обозреватель Дэн Эрлих.

"Путин знает, что его ядерный арсенал может нанести ущерб богатому Западу. Это его козырная карта, которая до сих пор работает", — написал он в издании Kitts-Nevis Observer.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что заигрывание Владимира Зеленского с либеральной повесткой уже через год может лишить Украину поддержки Соединённых Штатов.

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