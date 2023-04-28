The Drive: в США обнаружены якобы российские ЗРК С-300 и "Тор-М1"

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В США заметили технику, которая очень похожа на российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и "Тор-М1". Об этом сообщает издание The Drive.

Техника была обнаружена на железнодорожной станции в городе Белвью (штат Огайо). Фотограф Джозеф Задех запечатлел странную находку и опубликовал кадры, на которых зафиксированы четыре боевых машины. Аналитики изучили фотографии и отметили, что комплексы могут оказаться высококачественными макетами.

"Два бортовых железнодорожных вагона перевозили то, что выглядит в точности как зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Тор-М1", — сообщается в материале.

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