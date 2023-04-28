Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский нагло лжёт про контрнаступление

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Всё, что говорит о будущем контрнаступлении Киева украинский президент Владимир Зеленский, совершенно не соответствует истине. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политолог подчеркнул, что о готовности к контрнаступлению украинские власти могут лишь мечтать.

"Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. Никакое наступление не готово", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт заверил, что руководство Украины не выполняет свои обещания, а их "действия", о которых они рассказывают во всеуслышание — только иллюзия бурной деятельности по укреплению обороноспособности Киева. Соскин считает, что было бы справедливее Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному признаться в своей недееспособности и уйти в отставку.

Политолог уверен, что всё, что говорит Киев о контрнаступлении — сплошная ложь. Он добавил, что изменить ситуацию киевские власти просто не в состоянии, несмотря на поддержку Запада.

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