Кулеба попросил не думать, что контрнаступление ВСУ станет для Киева последней битвой

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последней битвой. Соответствующее заявление министр сделал в ходе совместного брифинга с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмёрки.

Кулеба заявил, что последней битвой станет для Украины та, которая поможет "вернуть" ей утраченные территории.

"Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы", — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД раскритиковал тех, кто называет контрнаступление "последней битвой" Киева, потому что этими заявлениями они "искажают картину усилий" украинских властей и их западных партнёров.

Кулеба добавил, что если потребуется, Киев проведёт ещё одно или несколько контрнаступлений. А заморозить нынешний украинский конфликт, по его мнению, не получится, и Украина собирается сражаться "до победы".

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