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Кулеба попросил не думать, что контрнаступление ВСУ станет для Киева последней битвой

1:10
Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последней битвой. Соответствующее заявление министр сделал в ходе совместного брифинга с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмёрки.

Кулеба попросил не думать, что контрнаступление ВСУ станет для Киева последней битвой

Кулеба заявил, что последней битвой станет для Украины та, которая поможет "вернуть" ей утраченные территории.

"Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы", — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД раскритиковал тех, кто называет контрнаступление "последней битвой" Киева, потому что этими заявлениями они "искажают картину усилий" украинских властей и их западных партнёров.

Кулеба добавил, что если потребуется, Киев проведёт ещё одно или несколько контрнаступлений. А заморозить нынешний украинский конфликт, по его мнению, не получится, и Украина собирается сражаться "до победы".

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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