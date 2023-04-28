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Глава Генштаба Польши Анджейчак назвал ситуацию на Украине "очень плохой"

1:29
Мир

По словам начальника Генштаба Войска польского генерала Раймунда Анджейчака, для Киева в военном плане складывается очень плохая ситуация, которая, в свою очередь, угрожает безопасности Польши.

Глава Генштаба Польши Анджейчак назвал ситуацию на Украине "очень плохой"

"Ситуацию с безопасностью оцениваю как очень плохую, очень опасную для Польши", — сказал Анджейчак, слова которого приводит Do Rzeczy.

Генерал признался, что с политической точки зрения конфликт на Украине выглядит "не очень хорошо". Анджейчак уверен, что нет никаких признаков того, что в ближайшие год-два у России закончатся средства на проведение спецоперации на Украине.

Зато у Украины, в отличие от России, есть значительные финансовые сложности.

"У Украины огромные финансовые проблемы. Мы знаем, сколько ей нужно в месяц. Темпы расходования финансовых средств Украины сегодня, по моему мнению, не сулят ей ничего хорошего", — отметил Анджейчак.

Польский генерал обратил внимание, что далеко не все западные лидеры понимают, насколько Киев далёк от победы над Россией. Он напомнил, что у Польши и других стран ЕС элементарно не хватает снарядов не только для поставок Украине, но даже для собственных нужд. Но в других странах Запада этого почему-то не видят, поэтому призвал говорить об этих проблемах открыто и повсеместно, что он, по его словам, и делает.

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Польша хочет поучаствовать в разделе Украины
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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