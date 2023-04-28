Украина готова к наступлению: Белгород может стать главной целью ВСУ

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Страны коллективного Запада торопят президента Украины Владимира Зеленского с наступлением, несмотря на сомнения в успехе ВСУ. Киев вряд ли сможет осуществить свои мечты по поводу захвата Крыма, но попытается воздействовать на НАТО и США в эмоциональном плане. Об этом сообщил обозреватель Дмитрий Попов в материале для "МК".

Атаки боевиков украинской армии по "старым" регионам России вызывают бурный отклик в мировых СМИ, поэтому не исключено, что главный удар ВСУ будет нанесён по Белгороду, указал аналитик.

"А вот (чисто гипотетическое предположение) поднятый украинскими военными флаг над администрацией Белгорода — это уже нокдаун. Пусть даже все "зашедшие" войска будут перемолоты, а выжившие выброшены обратно на Украину в кратчайшие сроки", — отметил он.

Кроме того, начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что наступление украинской армии будет "удивительным" и "быстрым". Киеву нужна яркая картинка для Запада, чтобы показать "силу" Незалежной, подчеркнул Попов.

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