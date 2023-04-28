На территории Украины идёт тотальная мобилизация, но руководство киевского режима не сможет восполнить потери ВСУ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В начале спецоперации украинская армия состояла из 260 тысяч профессиональных солдат, отметил он.
"Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Все российские военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, уже прошли обучение. Кроме того, солдаты ВС РФ оснащены необходимым вооружением. В это время ВСУ состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей без военного опыта, подчеркнул Риттер.
"Этот конфликт закончится этим летом или ранней осенью решительным поражением Украины", — заявил он.
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