Офицер ВС США Риттер: Украина потеряла 80 процентов от изначального числа солдат ВСУ

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На территории Украины идёт тотальная мобилизация, но руководство киевского режима не сможет восполнить потери ВСУ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В начале спецоперации украинская армия состояла из 260 тысяч профессиональных солдат, отметил он.

"Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Все российские военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, уже прошли обучение. Кроме того, солдаты ВС РФ оснащены необходимым вооружением. В это время ВСУ состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей без военного опыта, подчеркнул Риттер.

"Этот конфликт закончится этим летом или ранней осенью решительным поражением Украины", — заявил он.

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